O corpo de uma senhora de 80 anos foi trazido de Belo Horizonte e sepultado em Formiga no sábado (16), após a idosa falecer com insuficiência respiratória aguda e ser paciente suspeita para o novo coronavírus (Covid-19).

Mesmo sem a confirmação do caso, todos os protocolos foram seguidos e o corpo veio em um caixão lacrado da capital, transportado por uma funerária de Belo Horizonte e foi enterrado no Cemitério do Santíssimo, imediatamente após a chegada, que ocorreu por volta das 8h.

Além das demais informações, o Setor de Cemitérios de Formiga, chefiado por Welerson Andrade, ainda informou que os coveiros realizaram o sepultamento devidamente paramentados, com todos os equipamentos de proteção individual que evitam infecção.

De acordo com informações da administração municipal, até o momento não foi divulgado o resultado do exame da idosa que possuía familiares em Formiga e por isso foi sepultada na cidade.