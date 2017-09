O corpo de um jovem, de 26 anos, que estava desaparecido desde a tarde deste domingo (10), após capotar o carro que dirigia, foi localizado dentro de um lago de dejetos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em Itapecerica.

Ele e o passageiro de 24 anos estavam em um carro que capotou na avenida Presidente Tancredo Neves, na saída de Itapecerica.

O passageiro foi arremessado do veículo e morreu no local. Testemunhas informaram que o motorista possivelmente teria caído dentro do lago de dejetos.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas ainda neste domingo, mas as atividades foram suspensas à noite e retomadas na manhã desta segunda-feira (11). O corpo foi localizado no início da tarde desta segunda-feira, preso em um dos tubos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).