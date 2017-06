O corpo do jovem de 20 anos, que havia desaparecido após um acidente entre uma moto aquática e uma lancha no sábado (3), foi encontrado na manhã desta quarta-feira (7) por volta das 8h.

Testemunhas viram o corpo boiando e acionaram os Bombeiros de Piumhi, que desde domingo (4) faziam buscas no lago.

Três mergulhadores do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local no início da manhã. Uma equipe da perícia também está no local. O corpo será liberado para o Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos dos peritos. A Polícia Civil irá apurar o caso.

A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos de São Paulo, informou que tomou conhecimento do acidente por volta das 21h de sábado (3). Uma equipe de Peritos da Capitania está no local para coletar informações e auxiliar nas investigações. Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.