O formiguense Wiler José da Silva, de 60 anos, faleceu em um acidente na tarde desta sexta-feira (11) na BR-459, na cidade de Pouso Alegre.

Wiler era policial militar e residia em Poços de Caldas. Ele conduzia um veículo de passeio que colidiu contra um caminhão que seguia sentido Congonhal.

A vítima ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e Samu.

O policial foi encaminhado para o hospital de Pouso Alegre com ferimentos graves, mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo de Wiler será encaminhado para Formiga e velado na Funerária do Helinho neste sábado (12). O sepultamento ocorrerá no Cemitério do Santíssimo.

Ele deixa esposa e três filhos.

