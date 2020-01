Seis horas e trinta minutos após o início do procedimento de necropsia, ocorrido no Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, o corpo do bancário aposentado Paschoal Demartini Filho, 55 anos, foi liberado a seus parentes ainda na madrugada desta quinta-feira (9). O resultado do laudo produzido a partir da investigação só deverá ser conhecido nos próximos 30 dias.

Internado com os sintomas da ‘síndrome misteriosa’ que acomete outros oito pacientes observados em Minas Gerais, Demartini Filho morreu na noite de terça-feira (7), em decorrência de uma parada cardíaca associada a complicações neurológicas.

Com o intuito de submeter o corpo às investigações a respeito do que teria causado o gatilho para o início da síndrome, as autoridades responsáveis o levaram da Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata – onde permaneceu internado o aposentado – para o IML da capital mineira. O corpo chegou a Belo Horizonte ainda na noite dessa quarta-feira (8) e os trabalhos começaram logo às 21h, tendo sido encerrados apenas às 3h30 desta quinta.

