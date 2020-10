Um corpo foi encontrado próximo às margens do rio Itapecerica, na comunidade do Córrego do Paiol, em Divinópolis, neste domingo (25). Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo da vítima, que não foi identificada, estava em estado avançado de decomposição. Causa da morte será investigada.

Os militares foram ao local depois que testemunhas disseram ter visto um corpo boiando no às margens do rio, próximo a um bar. Os policiais confirmaram a informação e chamaram o Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil.

O corpo foi retirado pelos bombeiros e, segundo a perícia, apesar de apresentar perfurações, não foi possível identificar se foi a causa da morte. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).