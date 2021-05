O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi localizado boiando no Rio São Francisco, em Lagoa da Prata, por volta das 17h desta terça-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi avistada por um pescador que passava pelo local. Usando um barraco, o pescador conseguiu amarrar o corpo do homem em um tronco, até a chegada dos militares do Corpo de Bombeiros do Posto Avançado de Arcos.

Os militares retiraram o corpo, que ficou aos cuidados de uma funerária local. A vítima não portava documentos e não foi identificada.

A Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil compareceram ao local e realizaram os trabalhos de praxe.