Aos 300 dias de operação ininterrupta das equipes do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi localizado um corpo na área de busca denominada BH1 (Barreira Hidráulica). Ele estava praticamente completo, o que pode facilitar na identificação. Desde a tragédia com a barragem do Córrego do Feijão, da Vale, 254 mortes foram confirmadas e outras 16 pessoas estão desaparecidas. O rompimento da estrutura vai completar 10 meses na próxima semana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não é possível, pelo estado de decomposição do corpo, determinar o provável sexo ou idade da vítima. A perícia da Polícia Civil vai analisar se o caso se trata de uma nova identificação. “Como o corpo que foi localizado está praticamente completo, é provável que o número de desaparecidos, que atualmente está em 16, possa ser reduzido após a identificação da vítima pelas equipes da Polícia Civil”, informou a corporação.

Corpo foi encontrado a 5,5 quilômetros de distância da barragem B1(foto: CBMMG/Divulgação)





“Mais uma vez, o trabalho de inteligência pelos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para definição de áreas prioritárias foi fundamental na localização de mais essa vítima”, completou a corporação.