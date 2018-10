Os corpos dos irmãos Fábio Antônio Tomé e Guilherme Aramis Tomé, da dupla sertaneja Fábio & Guilherme, devem ser levados para Passos na tarde desta segunda-feira (22), após passarem por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Franca (SP).

Os dois morreram na tarde desse domingo (21), depois que o carro onde estavam atravessou o canteiro central da rodovia Altino Arantes (SP-351) e bateu de frente com um caminhão e foi arrastado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A Funerária São Vicente de Paulo confirmou que o velório e o enterro da dupla acontecerão em Passos, onde os irmãos nasceram, mas ainda não há previsão de local, data e horário.

Conhecidos como os “Gordinhos”, Fábio e Guilherme iniciaram a carreira em maio de 2009 e já haviam lançado um disco. O videoclipe da música mais conhecida dos irmãos, “Toalhinha”, tem 15,3 mil visualizações no YouTube.

Na manhã desta segunda-feira, fãs e amigos postaram mensagens de pesar e tristeza nos perfis oficiais da dupla no Facebook – a página tem 6 mil curtidas – e no Instagram – com 3,1 mil seguidores.

O acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o motorista do caminhão contou que seguia em direção a Altinópolis (SP), quando o Honda Civic da dupla perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta.

O carro ficou preso embaixo do caminhão e os dois veículos foram parar no meio de um matagal, ao lado do acostamento. Fábio e Guilherme morreram no local. Os corpos ficaram presos às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro não se feriu. O trecho onde ocorreu a colisão possui faixa adicional para o motorista que segue no sentido Ribeirão Preto (SP) – Altinópolis. O trânsito não chegou a ser interrompido.