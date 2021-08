O município de Córrego Danta aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 100% da população adulta (acima de 18 anos).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município conclui nesta sexta-feira (20) a vacinação da população com idade adulta. Foram 2.300 pessoas imunizadas com pelo menos uma dose da vacina contra COVID-19.

Na oportunidade a Secretária de Saúde, Mariana Coimbra, agradeceu a dedicação de toda equipe de saúde, que não mediram esforços durante o período de vacinação.

“Sabemos que a pandemia não acabou, mas estamos fazendo de tudo para que a população de Córrego Danta esteja em segurança. O sentimento de dever cumprido abraça nossa equipe e transforma o medo em esperança “, destacou Mariana.