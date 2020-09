A Prefeitura de Córrego Danta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na tarde desta sexta-feira (4), mais um boletim epidemiológico diário sobre as ações de controle do coronavírus no município.

De acordo com o boletim, o município conta com 6 casos confirmados. O sexto caso é um homem de 40 anos, que já cumpriu a quarentena em isolamento social.

O paciente foi diagnosticado por teste rápido realizado em outro município e não apresentou sintomas. O caso já é considerado curado após o cumprimento do período de isolamento e realização do exame de sorologia.

O boletim aponta que três casos foram registrados no município e três fora do município. Todos os pacientes já estão curados do novo coronavírus.