O 4º Encontro de Carros de Boi de Córrego Fundo será realizado no dia 16 deste mês.

O evento que ocorrerá na Quadra Mineirinhos, contará com barraquinhas com comidas típicas da cidade e bebidas, além de show com o violeiro e sanfoneiro José Geraldo e Layane Alves e Banda.

O desfile dos carros de boi terá início às 10h da Fazenda do Patrício, na estrada de acesso à comunidade rural de Falhas, no trevo da MG-050 próximo à entrada da Cal Cruzeiro e seguirá para a Quadra Mineirinhos.

A ação é uma iniciativa da administração municipal, por meio do Departamento de Agricultura e Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais).