Córrego Fundo irá inaugurar neste ano um importante serviço público para a população. A partir da próxima quarta-feira (21), o município oferecerá o serviço de emissão de Carteiras de Identidade.

A unidade de Polícia Civil no município será responsável pelo serviço. A inauguração ocorrerá na terça feira (20).

Os interessados em fazer o documento de identidade ou tirar a segunda via, devem comparecer na sede da Polícia Civil de Córrego Fundo, das 8h30 às 12 horas, com certidão de nascimento ou casamento original e duas fotos 3x4. No caso de segunda via do documento, é necessário o pagamento de uma taxa.

O endereço da Polícia Civil é Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, nº 56.