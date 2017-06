Em função do grande número de inscrições para preenchimento de vagas do processo seletivo para contratação de profissionais de saúde, a data das provas foi alterada. A Secretaria de Saúde informou nesta segunda-feira (26) que as provas serão aplicadas no próximo sábado (1º) às 8 horas, na Escola Municipal Rafael José Alves. As vagas existentes são para os cargos de Fisioterapeuta, Médico do Programa Saúde da Família (PSF), Farmacêutico e Agente de Saúde Pública. As contratações serão sob regime de Função Pública Temporária.

O edital completo está disponível no site oficial do município e pode ser acessado no endereço.

A contratação será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou que vierem a existir, durante o período de validade do processo seletivo.