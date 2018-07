O município de Córrego Fundo apoiará o 8º Festival Mundial de Capoeira Gerais que será realizado entre os dias 3 e 5 de agosto no Clube Náutico Furnastur.

Córrego Fundo ainda sediará uma apresentação especial, com capoeiristas de todo o mundo, em evento aberto ao público, na praça Vigário João Ivo, às 9h do dia 4 de agosto.

A administração municipal, por meio das secretarias de Políticas Sociais e Cultura, Esporte e Lazer, está apoiando o evento e iniciativas esportivas que movimentam a comunidade, tanto no aspecto do esporte, como no social, cultural e de entretenimento.