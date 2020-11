As cidades vizinhas já definiram os futuros prefeitos para o pleito 2021/2024.

O prefeito eleito de Córrego Fundo para o próximo mandato é Danilo Contador/PSD.

Em Arcos, Claudemir José de Melo (Baiano) foi eleito, tendo Sérgio Vilela como vice-prefeito.

Em Iguatama, Lucas Vieira Lopes (Lucas do Dr Célio), do Solidariedade, venceu as eleições.