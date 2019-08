De acordo com informações divulgadas nessa sexta-feira pela Prefeitura de Córrego Fundo, a cidade atingiu 100% da meta na Campanha de Vacinação Antirrábica.

Realizada entre os dias 8 e 24 de julho, a vacinação alcançou toda a população canina e felina, com postos de vacinação em diversas localidades do município. Nas comunidades rurais os vacinadores visitaram os domicílios em conjunto com as agentes comunitárias de saúde.

Na oportunidade foram vacinados 1391 animais, sendo 110 gatos e 1281 cachorros.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Keli Cristina da Silva, a raiva é uma doença fatal, causada por um vírus que acomete todos os mamíferos, tais como cães e gatos, bois, cavalos, porcos, morcegos e também o homem. A doença é transmitida, principalmente, pela mordedura e também por arranhões, unhadas ou lambidas de animais doentes.