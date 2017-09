A Biblioteca Municipal Maria José Arantes, em Córrego Fundo, está aberta em horário integral, desde o início deste mês.

O objetivo é disponibilizar o serviço em horários variados, que facilitem a utilização do espaço por toda a população.

O acervo do órgão conta com obras de literatura, livros de referência, livros didáticos e periódicos e está localizada na rua Padre Remaclo Fóxius, nº 21, no Centro de Córrego Fundo.

Para o empréstimo dos livros é necessário que o leitor possua o cadastro na biblioteca. O cadastro é gratuito e realizado na hora. É necessário apenas apresentar comprovante de endereço.