O Comitê Emergencial de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 de Córrego Fundo reuniu-se na manhã desta segunda-feira (13) para avaliar a situação do município e tratar de novas estratégias, seguindo o protocolo do Ministério de Saúde.

De acordo com informações da secretária de Saúde, Keli Silva, na pauta da reunião constavam temas como o aumento do número de casos da doença na cidade, o fluxo e manobras de atendimento, tratamento e direcionamento dos casos confirmados, bem como dos casos suspeitos e os contactantes.

Os membros do comitê emergencial são servidores da Secretaria de Saúde e estão preocupados com a situação na cidade. “Apesar do aumento do número de casos na cidade e na região, muitos córregofundenses ainda estão agindo sem responsabilidade. Recebemos frequentemente denúncias de festas, de aglomerações e isso é muito grave, diante do quadro que vivenciamos. Pedimos que todos colaborem para poupar ao máximo nossos munícipes, amigos e familiares”, comentou a secretária.

Na data de hoje, Córrego Fundo conta com um respirador e na cidade de Formiga, há um nível de ocupação de 5,3% dos leitos e já foram contabilizadas 8 mortes em razão da doença.