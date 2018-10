A cidade de Córrego Fundo está completando 23 anos de emancipação político-administrativa nesta terça-feira (23).

Para comemorar a data, a Prefeitura realizará Desfile Cívico e shows. As festividades terão início às 15h, na praça Vigário João Ivo, onde haverá também uma praça de alimentação.

As apresentações musicais ficarão por conta dos artistas da cidade, Bruno César e Henrique Cunha, e a dupla Talis e Welinton, que está despontando com muitos sucessos no cenário musical do país.