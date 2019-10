O 24º aniversário do município de Córrego Fundo será celebrado nesta quarta-feira (23). A data é um marco na emancipação político-administrativa, quando, em 1995, foi realizado um plebiscito para que os cidadãos se manifestassem quanto ao interesse de emancipação de Formiga, de quem era distrito. Em 21 de dezembro do mesmo ano, foi aprovada a lei de criação do município.

De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município conta com 6.337 habitantes. Em 2014, foi indicada como a nona cidade mais igualitária do país, de acordo com o índice de Gini, que mede o nível de igualdade social, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Completar 24 anos é motivo para comemorar. A administração municipal promoverá um dia de diversas atrações para celebração desta data.