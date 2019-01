O município de Córrego Fundo realizou a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas Unidades de Atenção aos Programas de Saúde (UAPS). O programa é uma inovação e exigência do Governo Federal que visa informatizar todas as Unidades Básicas de Saúde do país. Foram adquiridos computadores e impressoras para implantação e funcionamento do PEC e tablets também serão adquiridos neste 1° quadrimestre de 2019, onde os agentes de saúde realizarão as visitas domiciliares por este aparelho. Agora, o sistema de agendamento e atendimento ao usuário será todo informatizado e ligado a rede de internet, onde todos os profissionais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) terão acesso a informações do prontuário do paciente.

Benefícios à população

A mudança visa trazer benefícios à população como o agendamento de consulta acabando com as filas para distribuição de fichas. Os pacientes não precisarão ir nas madrugadas para as UBS. Assim como em uma consulta particular, o paciente terá seu horário agendado evitando assim ter que enfrentar filas de espera para o atendimento. As receitas, assim como encaminhamentos, serão impressos, facilitando a interpretação de outros profissionais às solicitações médicas. O sistema vem também otimizar o atendimento dos profissionais, pois com ele será mais fácil acompanhar o histórico do paciente. Cerca 30 máquinas foram adquiridas e distribuídas entres as unidades Padre Dionísio e Cristino Antônio de Faria.