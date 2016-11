Membros do Conselho Municipal de Saúde de Córrego Fundo realizaram, na quarta-feira (23) uma reunião para deliberar e aprovar o plano municipal de contingência contra a dengue, zika e chikungunya. Para o próximo ano, estima-se que o município terá aproximadamente 240 casos.

Segundo a presidente do conselho, Aline Cristina Miranda de Araújo, foram discutidas medidas para prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença, bem como para conscientização e participação popular. “Faz parte do plano aprovado colocar as equipes de atenção primária para ajudar na orientação das famílias e trabalhar em todos os sentidos para diminuir esses casos esperados”.

A presidente do conselho destacou que a proliferação do mosquito transmissor das doenças pode ser minimizada ou combatida quanto mais a população se envolver nas campanhas e participar.

O plano prevê ainda que sejam realizadas ações de mobilização social e mutirões de limpeza, sendo que um deles deverá ser realizado ainda neste ano.

O Conselho Municipal de Saúde declarou que o problema deverá ser discutido em reunião com representantes da nova gestão para fortalecimento das ações em Córrego Fundo.

Participaram da reunião a presidente do Conselho, Aline Miranda; e os membros Marli Rosário Silva; Samuel de Faria; Maria Lúcia de Faria Silva.