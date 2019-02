O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) de Córrego Fundo iniciou os trabalhos para este ano. O primeiro encontro ocorreu no Salão de Reuniões da Prefeitura e contou com a participação de diretores e membros do conselho e da secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Borges.

Na oportunidade o presidente, Maycon Silva apresentou os trabalhos realizados no ano anterior e informou sobre a documentação do IEPHA/MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais). O presidente abordou ainda a questão do ICMS Patrimônio Cultural, programa do Estado de incentivo à preservação do patrimônio cultural, onde Córrego Fundo tem conquistado uma pontuação favorável em relação à demanda geral, em função de ter realizado importantes ações na área cultural e apresentado a documentação exigida.

Ainda segundo o presidente o inventário cultural do município, iniciado em 2017, está em fase final, dependendo apenas de alguns ajustes, conforme exigências do IEPHA/MG.