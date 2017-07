A inauguração da 7ª unidade do Tatame do Bem será neste sanado (29). A sede da unidade será na quadra da rua do Chiba, em Córrego Fundo, e as aulas terão início no dia 1º de agosto.

A unidade irá atender crianças com idade entre 7 e 16 anos. A cerimônia de abertura será realizada a partir das 16h e contará com apresentações de professores e alunos do projeto.

A instalação da nova unidade conta com o suporte da Prefeitura de Córrego Fundo. A parceria entre o município e a associação Tatame do Bem ficou definida em uma reunião ocorrida no dia 16 de junho. Na oportunidade a prefeita Érica Leão, acompanhada do secretário de Governo e Transportes, Marco Armstrong de Araújo, recebeu o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, e se comprometeu a apoiar as ações sociais do projeto. Na ocasião, a prefeita enfatizou a necessidade de dar suporte a iniciativas que pudessem transformar o meio social em que estão inseridas.

Desde então, a implantação da nova unidade tem sido organizada pelos voluntários do projeto, em parceria com a administração municipal. O presidente do projeto tem visitado as instituições córrego-fundenses, apresentando as ações já desenvolvidas e solicitando o apoio de todos. “Queremos ampliar a atuação do Tatame do Bem fora dos limites de Formiga, dando oportunidade a todas as pessoas de vivenciarem as transformações que nossas ações podem promover na sociedade,” afirmou o presidente. “Córrego Fundo tem sido muito receptivo ao projeto e somos muito gratos por isso,” finalizou.