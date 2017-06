O departamento de Tributos do Município de Córrego Fundo passou a atender a população em horário integral, das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. A mudança tem como objetivo beneficiar os cidadãos aumentando o acesso da população ao serviço público.

Os impostos como o IPTU, por exemplo, servem para custear despesas da administração e dos investimentos em obras de infraestrutura do município e serviços essenciais à população, como saúde, segurança e educação.

Estar em dia com as obrigações tributárias municipais, permite que o cidadão tenha acesso a diversos benefícios como equipamentos do setor de obras por valor bem mais baixo, melhorias das vias públicas, praças e demais benfeitorias para a cidade.