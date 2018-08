Córrego Fundo terá ‘Dia D’ da Campanha Nacional contra a poliomielite e a tríplice viral, neste sábado (18).

Na oportunidade, todas as unidades básicas de saúde estarão abertas, de 8h às 17h, para aplicação das doses.

A vacinação é direcionada a crianças entre um e cinco anos. Para receber as doses, é preciso apresentar o cartão de vacina e o cartão nacional do SUS.

A campanha de vacinação teve início em todo o estado, no dia 6 de agosto e vai até o dia 31 deste mês. A estratégia tem como objetivo manter elevada a cobertura vacinal nos municípios, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, para manter o estado de eliminação dessas doenças no país.

Todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem tomar as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Os pais devem procurar uma unidade de saúde e levar a caderneta de vacinação do seu filho.