O município de Córrego Fundo foi citado, neste mês, como uma das cidades mineiras com presépios para visitação. A divulgação foi feita em guia online “Circuitos de Presépios e Lapinhas 2017 de Minas Gerais”, divulgado pelo IEPHA e pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

O IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura que atua no campo das políticas públicas de patrimônio cultural. Cabe ao instituto pesquisar, proteger e promover os bens culturais de natureza material e imaterial de Minas Gerais, em parceria com os órgãos municipal e federal.

Dentre suas principais iniciativas, o instituto acompanha e realiza obras de restauração de bens culturais, implementa ações de cooperação municipal, por meio do ICMS Patrimônio Cultural, e produz inventários, dossiês de registro e tombamento, além das ações de salvaguarda do patrimônio de Minas Gerais.

De acordo com a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Cássia Borges Pereira, inicialmente foi feito um cadastro do presépio junto ao IEPHA e esta divulgação só valoriza o trabalho do município na preservação do patrimônio cultural da cidade e propaga o nome da cidade em âmbito estadual.