A Secretaria Municipal de Saúde de Córrego Fundo, por meio do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, elaborou o plano de enfrentamento da pandemia para o primeiro trimestre de 2021.

O documento aguarda aprovação do Conselho Municipal de Saúde e contém ações estratégicas pautadas e baseadas nas recomendações do Minas Consciente, e conforme a realidade da curva epidemiológica da transmissão do vírus em Córrego Fundo, região e em Minas Gerais.

A programação para a vacinação já está previamente estabelecida, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, objetivando a imunização em massa dos grupos prioritários, atingindo o maior número de córrego-fundenses, contemplados na primeira fase da vacinação.

Os novos membros do comitê foram nomeados pela portaria nº 32/2021. A nova equipe é composta pelos servidores: Edmilson José da Silva, Brunelle Laiza Veloso, Alessandra Lopes, Leila Rocha Paim, Jayne Cristina Guimarães e Michele Maira de Faria.