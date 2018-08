A unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) em Córrego Fundo realizou a entrega do Relatório Anual de Atividades de 2017 junto à administração municipal e ao Poder Legislativo.

A iniciativa, de acordo com o técnico Marcos Roberto de Souza, tem como objetivo dar transparência da atuação da empresa, além de prestar contas, do trabalho não só aos produtores, mas para toda a população.

De acordo com o convênio firmado entre o município e a Emater, o órgão deve apresentar as principais ações e resultados realizados e conquistados no município, relativo ao ano anterior, em um relatório impresso.