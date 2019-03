Desde a assinatura do convênio com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, em abril do ano passado, o município já emitiu 153 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

A idade permitida para a emissão da CTPS é de 14 anos, salvo casos especiais, em que são emitidas medidas judiciais cabíveis a um menor de 14 anos, sendo obrigatório o lançamento informatizado no Sistema Web sob as disposições do número do mandado.

A servidora Ana Lúcia Veloso de Faria, responsável pelo atendimento fala sobre o prazo para entrega do documento, tão essencial na carreira profissional de todo cidadão. “Em geral, levam cerca de 15 dias para a entrega do documento que será entregue diretamente ao trabalhador. A CTPS somente será entregue a outra pessoa, mediante a documentação do trabalhador e com apresentação de procuração pública, registrada em cartório, específica para retirada da Carteira”.

O atendimento é feito de segunda à sexta-feira, de 12h às 17h, na Secretaria de Políticas Sociais, situada à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 305, no centro de Córrego Fundo.