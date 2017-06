Foi aberto nessa sexta-feira (9) e vai até o dia 23 deste mês, o período de inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Córrego Fundo, para contratação temporária de um zelador de cemitério.

As inscrições são gratuitas. Para se inscrever é necessário comparecer à Secretaria de Obras, localizada na rua Joaquim Gonçalves, nº. 493, portando original e cópia de documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. No momento da inscrição, será preenchido um requerimento.

O cargo de zelador de cemitério terá uma carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$937. É necessário ter escolaridade de ensino fundamental incompleto. As provas estão previstas para o dia 27 de junho.

As informações completas sobre inscrição, atribuição, conteúdo programático para as provas, realização das provas, recursos, dentre outras, podem ser consultadas no edital, disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de Córrego Fundo (www.corregofundo.mg.gov.br) ou afixado em quadros de avisos e publicações oficiais, no hall de entrada da Prefeitura e da secretaria de Obras. Mais informações pelo telefone (37) 3322-9144.