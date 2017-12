Córrego Fundo inaugurou na semana passada a decoração natalina. A iniciativa é inédita no município e conta com enfeites e um belo presépio, para a Praça Vigário João Ivo. Cantata de Natal com corais da cidade, show pirotécnico, muita emoção e até a visita do Papai Noel fizeram parte das atrações. A prefeita Érica Leão e a vice-prefeita Jaine Rodrigues falaram da alegria da administração em realizar a ação, do empenho da equipe de servidores e da emoção do momento, pedindo a toda a população para ajudar no cuidado com preservação da decoração.

De modo econômico e educativo, a maior parte dos enfeites foi produzida com material reutilizável como garrafas pet, a exemplo da árvore de Natal, localizada bem no centro da praça. Bem como a estrutura de um anjo, criada com tampas de isopor, utilizadas em marmitex. A praça conta também com velas e bonecos de neve que transformam a atmosfera da cidade, em razão da data comemorativa.

A decoração natalina é um trabalho em conjunto entre a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Políticas Sociais e Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, bem como a colaboração de outras pastas.