Por meio da Secretaria de Obras, a administração municipal de Córrego Fundo deu início ao projeto “A cidade é a sua casa”. O projeto visa melhorar a aparência da cidade, oferecendo à população uma cidade cada vez mais limpa.

Entre as ações estão previstas a limpeza de lotes sujos, evitando a proliferação de insetos, acúmulo de lixo e crescimento de mato no local; a realização de mutirões periódicos para recolhimento de materiais que possam vir a ser criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças; a retirada de material de construção e entulhos das ruas e calçadas, conservando-as limpas, buscando facilitar a locomoção e a acessibilidade no município; instalação de lixeiras nas praças e calçadas, bem como incentivar os moradores a manterem a cidade limpa e bem cuidada.

Segundo a secretária de Obras, Misley Aparecida da Cunha Faria, a ação tem caráter educativo e busca, além da limpeza de lotes, a conservação de espaços comuns. “Para que possamos manter nossa cidade limpa, precisamos do envolvimento da população e é nesse sentido que a secretaria tem trabalhado. Buscando limpar e conservar o trabalho, dando conforto e segurança para todos”, afirmou a secretária.