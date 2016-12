A Secretaria de Educação de Córrego Fundo abrirá, entre os dias 9 e 27 de janeiro, as inscrições para a bolsa de estudos referente ao ano de 2017. Os interessados a se inscreverem ou renovarem suas bolsas de estudos devem procurar a Secretaria de Educação neste período, das 12h30 às 17h30, apresentando uma série de documentos.

Os documentos exigidos para inscrição são:

Comprovante de matrícula: (Caso for aluno do Unifor-MG com matrícula efetuada com desconto, é necessário trazer declaração informando o desconto);

Fotocópia dos documentos do aluno: Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor;

Comprovante de residência: deve ser no nome do aluno. (Pode ser carta comercial, bancária, da faculdade. Não serve conta de água ou energia elétrica);

Comprovante de renda familiar:

De todos os membros da família maiores de 18 anos:

– Se autônomo: declaração do contador e carteira de trabalho;

– Se aposentado: comprovante do pagamento do último benefício (caso não tiver procure no site Previdência Social);

– Se trouxer holerite, este deve ser recente, e não exclui a necessidade de trazer Carteira de Trabalho.

De todos os membros da família menores de 18 anos:

– Certidão de nascimento ou RG ou CPF.

– Declaração de Imposto de Renda (para quem declara) ou Declaração de Isento.

Certidão Negativa de Débitos Municipais no nome do aluno.

De acordo com a Secretaria de Educação, não serão feitas inscrições com documentação pendente ou após as datas e o horário estabelecidos.

A bolsa de estudos para estudantes de ensino superior atendeu, em 2016, 79 universitários de Córrego Fundo. Os estudantes selecionados receberam uma bolsa de 20% da Prefeitura Municipal, o que ajudou a elevar o número de pessoas com ensino superior na cidade.