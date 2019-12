O ranking do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB) foi divulgado no mês de novembro. Este índice oferece os dados sobre a qualidade do ecossistema da educação para crianças e jovens de uma determinada localidade. Córrego Fundo ficou no 23º lugar, de 5.570 municípios brasileiros.

A média nacional é de 4,7. Já o indicativo alcançado por Córrego Fundo foi de 5,7.

De acordo com a secretária de Educação, Márcia Silveira, é uma grande satisfação verificar este resultado que tão bem qualifica a qualidade das oportunidades da educação do país. “Além de ser gratificante, aumenta a nossa responsabilidade por manter este serviço de qualidade, e, ainda assim, visar o aprimoramento constante”, comentou.

IOEB