A secretária de Cultura, Esporte e Lazer, de Córrego Fundo, Luana Cássia Borges Pereira e o coordenador da pasta, Maycon Henrique da Silva, participaram do 5º Seminário “Minas Esportiva Incentivo ao Esporte”. O evento foi realizado na semana passada no auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

O Minas Esportiva Incentivo ao Esporte é o mecanismo de incentivo ao esporte do Estado, onde empresas contribuintes do ICMS podem destinar parte do imposto a ser recolhido para apoiar projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos, prefeituras e órgãos da administração pública indireta. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais – SEESP e o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região – CREF6/MG.

Na ocasião, foram oferecidas palestras sobre elaboração de projetos, captação de recursos, execução e prestação de contas do Projeto Esportivo.