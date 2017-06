Na terça-feira (6) foi realizada a inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), para 1,2 habitantes da região Centro-Oeste de Minas Gerais. A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, juntamente à vice-prefeita, Jaine Rodrigues, e à Secretária de Saúde, Keli Cristina da Silva, participaram do evento que ocorreu em Divinópolis. Na ocasião, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel fez a entrega de 31 ambulâncias para as bases descentralizadas.

Gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (CIS-URG), o Samu tem o objetivo de chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência. Para dar agilidade aos atendimentos, o serviço contará com uma frota de 31 ambulâncias distribuídas em 23 municípios, entre eles Formiga, que darão suporte total a 54 cidades, incluindo Córrego Fundo, que integram a região Centro-Oeste do estado.

Érica Leão comentou sobre o evento e sobre a importância do serviço para a região. “É de fundamental importância que a população das cidades do centro-oeste de Minas contem com mais esse serviço para dar celeridade nos atendimentos de emergência. Córrego Fundo foi um dos municípios que participou, desde o início, das negociações para firmar o consórcio e para trazer o serviço para a região”.

O Samu pode ser acionado pelo telefone 192 e é um serviço gratuito, que funciona 24 horas. O serviço já está disponível deste esta quarta-feira (7).