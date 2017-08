A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, e os secretários Márcia Geralda da Silveira Ribeiro (Educação), Marco Armstrong de Araújo (Governo e Transporte) e Keli Cristina da Silva (Saúde), foram indicados para receber homenagens do Instituto Tiradentes, após pesquisa sobre índice de aprovação e atuação do governo.

O trabalho realizada pelo Instituto Tiradentes foi realizada mediante pesquisa de opinião pública, por amostragem, via consultas telefônicas aos munícipes nos últimos dois meses. Foi avaliada a gestão da prefeita Érica Leão no critério de atuação executiva, nos 180 primeiros dias de mandato. O resultado foi que 55% considerou ótima a gestão; 24% boa; 13% regular; e 8% ruim. Este resultado destinou à prefeita a Medalha Tiradentes – Colar Ouro.

Os secretários municipais também foram avaliados, por atuação mencionada em pesquisa. A secretária de Educação, por 30%, foi considerada a mais atuante, e também receberá a Medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro. O secretário de Governo e Transportes, com 16%, receberá a Medalha Alferes Tiradentes – Colar Prata. E a secretária de Saúde, com 11% dos votos, receberá a Medalha Alferes Tiradentes – Colar Bronze.

A solenidade está marcada para ocorrer no encerramento do 115º Seminário Brasileiro de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, procuradores jurídicos, controladores internos, secretários e assessores municipais, marcado para o dia 25 de agosto, no auditório do Automóvel Clube de Minas Gerais, na capital do Estado.

Para a prefeita, Érica Leão, a opinião pública de reconhecimento do trabalho prestado nesse pouco tempo de mandato, fortalece o entusiasmo de toda equipe para o trabalho no desenvolvimento de uma cidade com grandes e importantes obras, à altura de seu povo.