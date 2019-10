A Prefeitura de Córrego Fundo, por meio da Secretaria de Obras, intensificou as obras de zeladoria e pequenas manutenções no Cemitério Cristo Rei e do Velório Municipal para recepcionar as pessoas que devem passar pelos locais no próximo sábado (2), Dia de Finados.

O trabalho envolve capina, limpeza, poda de árvores e retirada de galhos comprometidos, além de colocação de piso na entrada e na capela do cemitério.

De acordo com a prefeita Érica Leão, o objetivo é oferecer ainda mais tranquilidade aos visitantes no feriado, além de cuidar do patrimônio público, por meio da manutenção da obra de reforma dos locais, realizada em 2017.

