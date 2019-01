A Prefeitura de Córrego Fundo, por meio da Secretaria de Saúde, irá aderir à campanha “Janeiro Branco”. Entre os dias 22 e 29 deste mês toda a equipe da pasta estará envolvida em ações de valorização da vida, na semana “Quem cuida da mente, cuida da vida!”.

O objetivo é sensibilizar usuários, servidores e a comunidade em geral, sobre a necessidade de se tratar assuntos ligados à saúde mental e emocional do ser humano. Segundo o material de divulgação da secretaria, é uma oportunidade de ajudar muitas pessoas a olharem para suas próprias condições psíquicas e existenciais, suas disposições para a vida e para novos projetos, podendo, inclusive, revelar as impotências e as dificuldades em lidar cm relação às condições em que vivem, pensam e sentem.

Confira a programação!

22/01 – Palestra no Grupo Viva Mulher às 14h no Cras – Palestra nos Grupos Reeducação Alimentar UBS Padre Dionísio e UBS Cristino Antônio de Faria

23/01 – Palestra no Grupo Melhor Idade às 14h no Cras – Palestras na UBS Padre Dionísio em horários de atendimentos médicos – Palestras na UBS Cristino Antônio de Faria em horários de atendimentos médicos

23/01 – Palestra no Grupo de Mulheres às 15h na UBS Padre Dionísio

29/01 – Palestra no Grupo Saúde Mental às 9h na UBS Padre Dionísio