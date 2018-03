Córrego Fundo sediará o Campeonato Municipal “Futebol do Trabalhador”. O evento será uma das atividades em celebração ao Dia Internacional do Trabalho, comemorado em 1º de maio.

A administração municipal, por meio da Secretaria de Esportes está organizando o evento que conta com nove times inscritos.

Os jogos ocorrerão entre 1º de abril e 1º de maio. O objetivo da atividade é dar oportunidade de integração aos diversos bairros da cidade e promover a prática do esporte de maneira organizada como forma sadia de competição e lazer.

De acordo com o regulamento do campeonato, a participação fica restrita a atletas de futebol de campo que residem, votam ou trabalham no município. Os jogos serão realizados em dois campos comunitários de futebol amador da cidade, com estrutura externa de arbitragem.

A entrada para os jogos é gratuita. Os três primeiros colocados deverão receber premiações oferecidas por empresas patrocinadoras.

O último jogo do campeonato será no dia 1º de maio, quando também serão realizados apresentações artísticas e shows, abertos ao público, em praça pública da cidade.

Reunião entre participantes e organização

No dia 13 deste mês, foi realizada uma das diversas reuniões que estão sendo promovidas para preparar a realização do campeonato. Na ocasião, reuniram-se representantes dos times inscritos, representante da empresa responsável pela arbitragem do campeonato e representantes da Secretaria de Esportes.