Idealizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, começa na sexta-feira (11) a primeira edição do Festival Gastronômico de Córrego Fundo que vai reunir paladar, arte, história e talentos do município.

A ação será enfatizada pelo teor humanitário, com a participação de dez entidades beneficentes, em uma parceria de sabor e solidariedade. O evento terá início às 18h e terá continuidade no sábado (12), a partir das 17h, até as 00h. O evento será realizado na avenida Verde.

Segundo a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Luana Cássia Borges Pereira, Córrego Fundo se destaca pela sua gastronomia rica, com farta culinária típica. “Por outro lado, temos um variado acervo cultural, com talentos artísticos e outras habilidades que merecem ser mostradas e compartilhadas em um encontro de grandes proporções. Em sua primeira edição, o Festival Gastronômico promete ser um marco na história de Córrego Fundo,” explica a secretária.

O evento contará com dez barracas com comidas típicas a preços acessíveis para o público e apresentações musicais de talentos da terra, teatro e palestra com a Chef Rafa Costa. Haverá ainda, premiação para os melhores pratos comercializados pelas entidades.

Para a prefeita Érica Leão é uma oportunidade para prestigiar os valores córrego-fundenses. “Temos nossa própria história, nossos valores e nossos talentos”, lembra ela.

“Nada mais justo que promover um evento visando à valorização dos nossos cidadãos, em suas raízes e sua identidade. Trabalharemos para que todos tenham seu valor reconhecido”, afirmou a chefe do Executivo que lembrou ainda o caráter filantrópico da festa. “Buscamos oferecer uma estrutura digna para que nossas entidades possam trabalhar em busca de recursos para suas ações. São instituições importantes que favorecem as políticas públicas em nossa cidade e merecem o apoio da Administração”, finalizou.