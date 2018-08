Redação Últimas Notícias

Córrego Fundo realizou no final de semana passado a 2ª edição do Festival Gastronômico. Com o tema “Mundo de Sabores”, foram servidos pratos típicos de oito países.

De acordo com a Prefeitura, cerca de 3 mil pessoas prestigiaram o evento que contou com apresentações artísticas e musicais.

Os oito países representados foram: Brasil, com o prato galinhada; Argentina, com o tradicional churrasco com batata sauté; Estados Unidos e seu conhecido hambúrguer, Itália, com os pratos macarrão à bolonhesa e molho branco; França, com crepes salgados e doces; Alemanha, com o prato porchetta recheada; China com o famoso yakisoba e Austrália com o prato costela ao molho barbecue.