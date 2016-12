Entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro, o Grupo Melhor Idade Estrela do Amanhã, vinculado à Secretaria de Políticas Sociais, realizou uma gincana beneficente em favor do asilo Lar São Vicente de Paulo, em Córrego Fundo.

A atividade também marcou o aniversário do grupo, que em 2016 completou 11 anos de existência no município.

A gincana, além de várias atividades de recreação contou com arrecadação de mantimentos, alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, totalizando 450 produtos, que serão repassados ao asilo.

A secretária de Políticas Sociais, Marli Rosário Silva, comentou que as atividades foram muito prazerosas e, além de tudo, poderão beneficiar outras pessoas, que são os internos do asilo. “Todos os membros do grupo da Melhor Idade participaram com muito entusiasmo e entrosamento” destacou.

Melhor Idade

O grupo da Melhor Idade “Estrela do Amanhã” foi criado em 24 de novembro de 2005 e desenvolve, desde então, oficinas que visam à integração social, convívio, bem estar e melhorias na qualidade de vida dos idosos de Córrego Fundo.

As atividades são destinadas ao público do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de Córrego Fundo, abrangendo a faixa etária a partir de 60 anos, com a finalidade de proporcionar lazer, trabalhar o convívio familiar e afastar os participantes da vulnerabilidade social.

As pessoas que fazem parte do grupo participam frequentemente de passeios, encontros com grupos de outros municípios, viagens, concurso de Miss Melhor Idade, atividades físicas diversas, gincanas, além de participarem de artesanato, dança, cursos, dentre outras ações.