A Administração Municipal de Córrego Fundo recebeu na quinta-feira (22), o carro destinado para o Conselho Tutelar da cidade. A aquisição do veículo foi feita por meio do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), com indicação do deputado federal Dimas Fabiano.

O secretário de Políticas Sociais, Juarez Geraldo da Cunha, e o supervisor do departamento de Convênios e Prestação de Contas do município, Flávio Augusto Teixeira, foram buscar o veículo em Belo Horizonte.

Outros benefícios do SIPIA foram: cinco computadores para implantação do respectivo sistema, um bebedouro, uma impressora, uma geladeira e o veículo.

O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única nacional para formulação de políticas públicas no setor. O mecanismo foi criado para instrumentalizar o exercício da função dos Conselhos Tutelares, gerando também informações que subsidiarão a adoção de decisões governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes.

A concessão dos benefícios para o conselho tutelar do município contou com a indicação do deputado federal Dimas Fabiano, requeridos pela administração anterior por intermédio do então vice-prefeito, Geraldo Almeida de Faria (Babá).