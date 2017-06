A prefeita de Córrego Fundo, Érica leão, estará em Belo Horizonte nesta quarta-feira (14) para mais uma conquista: receber um ônibus escolar para o município.

O veículo zero quilômetro foi adquirido por meio de uma emenda ao orçamento do deputado federal Carlos Melles, repassada do Ministério da Educação ao Governo de Minas.

Para Érica Leão, trata-se de uma grande conquista para a educação da cidade que, além de ampliar a frota, oferecerá mais conforto e segurança aos alunos.