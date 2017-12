Na semana passada, foram depositados R$100 mil na conta do município de Córrego Fundo para a construção de uma quadra poliesportiva no bairro São Geraldo (Trevo). A contrapartida do município para o recurso foi de R$30.366,78.

Para a execução da obra, será necessária a licitação e a adequação do projeto desenvolvido.

De acordo com informações da secretária de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Misley Aparecida de Faria Cunha, a obra contará uma quadra poliesportiva e alambrado.

A prefeita Érica Leão espera que a obra favoreça ainda mais à prática de esportes no município, especialmente aos moradores do bairro.