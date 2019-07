A entrega oficial de uma van adaptada para Córrego Fundo ocorreu na semana passada.

O veículo, da marca Iveco, será utilizado pela Secretaria de Saúde do município.

Trata-se de uma van Daily Minibus ano 2018, equipada com poltrona móvel que se desloca para fora do veículo facilitando o acesso de cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, a van conta com múltiplos acessórios para o conforto dos usuários.