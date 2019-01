O município de Córrego Fundo recebeu, na semana passada, uma minivan Chevrolet Spin 2018.

O veículo, adquirido totalmente com recursos do Bolsa Família, possui 7 lugares e será utilizado nos serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A prefeita Érica Leão informou que a aquisição é fundamental para agregar agilidade, conforto e segurança aos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Políticos Sociais no município.